Los alcaldes que han buscado perpetuarse en el cargo

-

Uno de ellos es Neto Bran, alcalde de Mixco, quien va por su tercer período consecutivo.

Tanto la Constitución Política de la República, como la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el Código Municipal, permiten a los alcaldes reelegirse en el cargo sin límite de tiempo, es por ello que personajes como Arnoldo Medrano fue alcalde de Chinautla durante 18 años; Antonio Coro, en Santa Catarina Pinula, por 15 años, y Álvaro Arzú (Q.E.P.D.) fue alcalde de la ciudad de Guatemala durante 12 años; Guadalupe Alberto Reyes fue reelecto en su quinto período en Palencia y Neto Bran va por su tercer período consecutivo en Mixco.

Antonio Coro fue jefe edil de Santa Catarina Pinula durante 15 años. (Foto: archivo/Nuestro Diario)

Dichos alcaldes, junto a otros como Brenda Elizabeth del Cid Medrano, alcaldesa de Chinautla, quien ya va por su tercer período, siguiendo los pasos de su tío Arnoldo Medrano, intentan perpetuarse en el cargo.

A criterio del experto en municipalismo, Rony Linares, algunos jefes ediles han utilizado las siguientes estrategias para asegurar su reelección: el posicionamiento de su imagen, debido a que, en la elección de alcaldes, las personas votan por la persona, no por la organización política que los postula.

Álvaro Arzú (Q.P.D.) fue alcalde de la ciudad de Guatemala por más de una década.( Foto: archivo/Nuestro Diario)

"Son raros los alcaldes que son reelectos por la misma organización política, luego de analizar qué es lo más les conviene para buscar la reelección, más de la mitad de los jefes ediles cambian de partido político o comité cívico, pero solo lo pueden hacer a partir del tercer año en el cargo, porque la Ley Electoral prohíbe que sea antes de ese tiempo. A partir del 24 de junio de 2026, los funcionarios ediles ya pueden cambiar de organización política", explicó Linares.

108 Alcaldes fueron reelectos en las elecciones generales de 2023 en el país

Menos apoyo

El experto también comentó que en las pasadas elecciones se duplicó la participación de electores, lo que generó que el voto se distribuyera en más organizaciones políticas y quienes ganaron la reelección lo hicieron con menos apoyo.

Ejemplo de ello, son Mainor Orellana, alcalde reelecto de Amatitlán, quien recibió el 55.6 % menos votos. Ricardo Quiñónez, alcalde reelecto de la ciudad de Guatemala, ganó con el 40.2 % de votos, entre otros.