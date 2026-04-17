Alcaraz se une a Djokovic como bajas para el Másters de Madrid

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 mundial, anunció este viernes en sus redes sociales que no estará en el Masters 1000 de Madrid, a partir de la próxima semana, por sus problemas en la muñeca.
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"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo", afirmó en su cuenta de Instagram.
Alcaraz se había retirado el miércoles del torneo de Barcelona, tras sufrir problemas en la muñeca derecha durante su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen en primera ronda.
"Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", lamentó el tenista español, ganador de siete Grand Slam.
Alcaraz, ganador del Masters 1000 de Madrid en 2023, tampoco pudo estar en la capital española por unos problemas en el aductor derecho en 2025.
Su baja en la Caja Mágica madrileña se une a la del serbio Novak Djokovic (N.4), que este mismo viernes anunció su ausencia por sus problemas en el hombro.
Queda por ver si estos dos grandes nombres del tenis mundial pueden reaparecer en Roma, próxima parada en la gira de tierra batida tras Madrid, mientras en el horizonte se perfila Roland Garros, donde Alcaraz defiende título.