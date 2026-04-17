Sin problemas: Inter derrota a Cagliari y se encamina a un nuevo título liguero

Salvo un giro increíble de los acontecimientos, el Inter de Milán está muy cerca de su título 21 en la liga de Italia: los nerazzurri ampliaron este viernes, al menos provisionalmente, su ventaja al frente del campeonato italiano a doce puntos tras su triunfo 3-0 ante el Cagliari.
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Cinco días después de haber remontado ante el Como 4-3 tras ir perdiendo 2-0, el cuadro interista, líder con 78 puntos, volvió a necesitar la primera parte para entrar en ritmo.
Pero una vez lanzados tras el descanso, los jugadores de Cristian Chivu fueron imparables en el estadio de San Siro.
Ante la mirada de su capitán y goleador Lautaro Martínez, aún lesionado, se adelantaron gracias a Marcus Thuram (minuto 52), que remató un centro envenenado de Federico Dimarco para lograr su undécimo gol de la temporada, el tercero en dos partidos.
Cuatro minutos más tarde, Nicoló Barella dobló la ventaja con un disparo desde veinte metros y dejó fuera de combate al club en el que se formó, cuya permanencia en la categoría aún no está garantizada. Mientras que, en el tiempo añadido (90+2), Piotr Zielinski sentenció.
Sea cual sea el resultado del partido de esta jornada 33 del Nápoli (este sábado contra Lazio), el Inter tiene garantizado terminar el fin de semana con al menos nueve puntos de ventaja.