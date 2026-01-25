Alcaraz y Djokovic avanzan a cuartos del Australia Open

-

El español Carlos Alcaraz se acercó el domingo a su soñado título en el Abierto de Australia, con una contundente victoria sobre el estadounidense Tommy Paul que le dio el pase a los cuartos de final.

Alcaraz, seis veces ganador de un Grand Slam, se impuso con marcador de 7-6 (8/6), 6-4, 7-5, con lo cual volvió a alcanzar su mejor posición en Melbourne sin perder un solo set.

El número uno mundial enfrentará en la siguiente fase al australiano Alex De Miñaur (N.6 del mundo), que barrió este domingo al kazajo Alexander Bublik (10º).

Sigue "Nole"

El checo Jakub Mensik se declaró baja por lesión este domingo, víspera de su duelo de octavos de final contra Novak Djokovic, que se ve así en cuartos de final del Abierto de Australia, anunciaron los organizadores.

"Luego de los dos últimos partidos tuve cada vez más dolor y el problema está en el costado izquierdo de mis músculos abdominales", explicó Jakub.

"Entrar a la pista sería asumir un riesgo demasiado alto para las próximas semanas, para mis próximos torneos y simplemente para mi salud", añadió.

Djokovic (4º) se enfrentará el miércoles al vencedor del duelo entre el italiano Lorenzo Musetti (5º) y el estadounidense Taylor Fritz (9º).