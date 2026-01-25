Jorge Sinibaldi lidera primeras fechas de Campeonato de Pez Vela

-

La Marina Pez Vela fue el escenario perfecto en el cual se realizaron las dos primeras fechas del Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela 2026. Al lugar, ubicado en Puerto Quetzal, se dieron cita varios de los mejores pescadores y embarcaciones del país, para conocer quienes obtendrían los primeros puntos de la temporada.

De esta manera, luego de las dos primeras fechas del certamen, fue Jorge Sinibaldi, quien se alzó con la victoria, al totalizar 37 puntos, en la categoría Expertos. En esta división, la intensidad por la victoria prevaleció, ya que, en segunda y tercera posiciones, respectivamente, se ubicaron Álvaro Fortuny y Álvaro de la Hoz, quienes contabilizaron 32 tantos.

Los pescadores, Enrique Urruela y Rodrigo Guzmán, fueron quinto y sexto, al totalizar 26 y 22 puntos, cada uno. Álvaro Fortuny, más allá del segundo lugar que ocupó, fue quien tuvo la primera liberación del campeonato.

En la división de Novatos, Andrés Peña, André Anleu y Gerardo Mora, ocuparon las tres primeras posiciones de la general, con marcadores de 45, 25 y 20, respectivamente.

En Guatemala, el pez vela es una especie reservada y exclusivamente para pesca deportiva, prohibiéndose su captura comercial, venta y consumo. (Foto: Erick Velásquez / Asociación Nacional de Pesca Deportiva)

Tranquility, fue el equipo que se llevó el triunfo en estas dos primeras fechas, al totalizar 43 puntos, y fue seguido por Sails Call y Mijooo, con 34 unidades, cada uno. En la división de Embarcación, Tranquility volvió a ubicarse en lo más alto del podio, al obtener 45 unidades, y fue seguido por Sails Pitch II y King and I, con 34 y 30 puntos, respectivamente.

En las fechas participaron 27 pescadores, divididos en 9 equipos de tres cada uno. Ahora los pescadores se prepararán para el 13 y 14 de marzo, cuando se realicen la tercera y cuarta fecha del Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela 2026.