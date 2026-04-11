¡Final de lujo! Alcaraz y Sinner chocarán por el título y el liderato mundial

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vivirá este domingo (7:00 a. m.) un nuevo capítulo en la final del Másters 1000 de Montecarlo, con el título y el número uno del ranking mundial en juego.
OTRAS NOTICIAS: Ferrán Torres y Lamine Yamal lideran la goleada del Barcelona ante el Espanyol
El español, actual líder del ranking, busca repetir corona en el Principado, mientras que el italiano intentará conquistar por primera vez este torneo. Además, el liderato del circuito podría cambiar de manos según el resultado del duelo.
Alcaraz, que domina el historial entre ambos, llega con confianza tras vencer al local Valentin Vacherot con doble 6-4. Con ese triunfo, extendió a 17 su racha de victorias consecutivas en tierra batida.
Sinner llega en racha
Del otro lado aparece un Sinner en estado sólido. El italiano despachó sin titubeos al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-4, confirmando su dominio reciente en ese cruce.
Con un tenis agresivo desde el arranque, rompió el servicio de su rival varias veces y nunca perdió el control del partido.
El italiano jugará su tercera final consecutiva de Masters 1000 tras ganar Indian Wells y Miami Open, algo que no ocurría desde Novak Djokovic en 2015.