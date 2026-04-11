Ferrán Torres y Lamine Yamal lideran la goleada del Barcelona ante el Espanyol

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El Barcelona hizo la tarea antes de su cita grande. Con la mente puesta en la vuelta ante el Atlético del próximo martes por la Liga de Campeones, el conjunto azulgrana se impuso 4-1 al Espanyol en el derbi catalán disputado en el Camp Nou.

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El triunfo acerca a los dirigidos por Hansi Flick al título liguero tras el empate del Real Madrid frente al Girona del viernes (1-1) en el partido que inauguró la jornada 31.

El Barsa pegó temprano. Al minuto 10, un tiro de esquina cobrado por Lamine encontró la cabeza de Ferrán Torres para el 1-0. La conexión se repitió al 25 con pase de tres dedos de Yamal desde el costado y definición sutil de Ferrán, quien se escapó entre los defensores y definió ante un arquero ya vencido para ampliar la ventaja.

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El Espanyol reaccionó tras el descanso. Al 56, un balón suelto tras un rechace de la zaga azulgrana en la frontal fue aprovechado por Pol Lozano quien mandó un remate imposible para Joan García, devolviendo la ilusión a los visitantes.

Pero el empuje duró poco. El Barsa retomó el control y sentenció en el tramo final. Lamine apareció al 87 para marcar el tercero a puerta vacía tras una mala salida del arquero perico y, poco después, Marcus Rashford, con una asistencia de Frenkie de Jong, selló la goleada.

Lamine se lució en el partido con un gol y dos asistencias. (Foto: AFP)

Victoria que deja buenas sensaciones y levanta el ánimo culé de cara al desafío europeo, donde deberá remontar el 2-0 sufrido en la ida si quiere meterse en semifinales de Champions.