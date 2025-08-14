Alcaraz y Sinner se instalan en cuartos de final en Cincinnati

-

El italiano Jannik Sinner avanzó el miércoles a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati en otra jornada impactada por la lluvia que vivió la eliminación sorpresa del local Taylor Fritz.

Siguiéndose de reojo, el español Carlos Alcaraz, número dos mundial, superó al italiano Luca Nardi (98°) por 6-1 y 6-4 en 80 minutos en los que apenas tuvo un pequeño bajón en el segundo set.

"Este partido fue el mejor hasta ahora en el torneo. Al principio solo quería mejorar cada partido y lo estoy haciendo", se felicitó el ganador.

Alcaraz, el jugador con más partidos ganados del año (51), encadena 14 seguidos a nivel Masters 1000, una racha con la que conquistó Montecarlo y Roma.

El español pugnará por sus segundas semifinales en Cincinnati frente a Rublev, que dio por terminada la mejor actuación en un Masters 1000 del argentino Comesaña.

Al igual que Alcaraz, Sinner continúa afinando en Cincinnati su puesta a punto para el Abierto de Estados Unidos, que arranca el 24 de agosto.

Este miércoles el número uno mundial se mantuvo firme en su defensa del título con un solvente triunfo por 6-4 y 7-6 (7/4) frente al francés Adrian Mannarino.

Sinner pugnará en cuartos contra un rival al que nunca ha ganado, el canadiense Felix Auger-Aliassime, triunfador en los dos duelos previos, ambos en 2022.

El choque entre Mannarino, de 37 años, y Sinner, que cumplirá 24 el sábado, fue interrumpido durante casi tres horas en el segundo set por la lluvia, que la víspera ya provocó la suspensión de varios duelos nocturnos.