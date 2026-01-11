Inicia colocación de pasarela en la calzada Aguilar Batres

-

La PMT de Villa Nueva habitó desvíos para transporte liviano y pesado con finalización estimada de los trabajos a las 5:00 horas del domingo.

A partir de las 19:00 horas de este sábado 10 de enero iniciarán trabajos viales en el sector de Aguilar Batres y 37 calle dado a la instalación de una pasarela.

De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, el cierre total de la ruta está programado para las 22:00 horas, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas.

El cierre vehicular está programado para las 22:00 horas de este sábado hasta las 5:00 horas del domingo 11 de enero aproximadamente. (Foto: Archivo/Soy502)

Los trabajos están previstos para concluir a las 5:00 de la mañana del domingo 11 de enero, aunque el horario podría variar según el desarrollo de las labores, informó Henry Quevedo, vocero PMT Villa Nueva.

La estructura de la pasarela llegó en las primeras horas de la noche de este sábado a la calzada Aguilar Batres. (Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

Rutas alternas

En dirección al sur, el tránsito de vehículos livianos será desviado en la 35 calle hacia el sector de Mixco.

En el caso del transporte pesado, el desvío se realizará por el Anillo Periférico con dirección a la avenida Petapa.

Además, en Villa Nueva se implementarán desvíos desde el kilómetro 18, en la bajada de La Cruz, donde el transporte pesado deberá ingresar al bulevar Los Reformadores para continuar por el bulevar El Frutal o la avenida Petapa.

El cierre total de la ruta está programado para las 22:00 horas, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas. (Foto: PMT Villa Nueva)

Otras rutas alternas incluyen el desvío en el inicio de la subida de Villalobos hacia el bulevar sur de San Cristóbal, así como la opción de tomar la vía que conecta con el bulevar El Frutal desde la entrada de Cenma.

Para los vehículos livianos, se habilitará la ruta de Ciudad Real como conexión hacia la Ciudad de Guatemala.