Nicaragua libera a decenas de opositores tras presión de EE. UU.

El gobierno de Nicaragua anunció la liberación de "decenas" de opositores y críticos encarcelados, ante la presión de Estados Unidos y una semana después del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, su estrecho aliado.
La embajada de Washington en Managua aseguró el viernes en la red social X que mientras Venezuela ha liberado a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua "más de 60 personas" seguían "injustamente detenidas o desaparecidas".
Este sábado, el gobierno nicaragüense anunció en el sitio oficial 19digital que "regresaron a sus hogares y familias decenas" de presos, "al conmemorarse 19 años" de la llegada de Daniel Ortega al poder.
Oenegés y medios de comunicación nicaragüenses que trabajan desde el exilio en Costa Rica y Estados Unidos señalaron que los liberados son entre 20 y 30, y que entre ellos hay activistas opositores y líderes sociales críticos del gobierno.
Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan Nicaragua como copresidentes con poder absoluto y son incondicionales de Maduro, capturado por militares estadounidenses en Caracas y llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos.