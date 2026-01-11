Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Nicaragua libera a decenas de opositores tras presión de EE. UU.

  • Por AFP
10 de enero de 2026, 20:41
Donald Trump
Decenas de personas recuperaron su libertad este 10 de enero y se reencuentran con sus familias. (Foto: AFP)

Decenas de personas recuperaron su libertad este 10 de enero y se reencuentran con sus familias. (Foto: AFP)

El gobierno de Nicaragua anunció la liberación de "decenas" de opositores y críticos encarcelados, ante la presión de Estados Unidos y una semana después del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, su estrecho aliado.

OTRAS NOTICIAS: Donald Trump afirma que EE. UU. está "listo para ayudar" a Irán

La embajada de Washington en Managua aseguró el viernes en la red social X que mientras Venezuela ha liberado a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua "más de 60 personas" seguían "injustamente detenidas o desaparecidas".

Este sábado, el gobierno nicaragüense anunció en el sitio oficial 19digital que "regresaron a sus hogares y familias decenas" de presos, "al conmemorarse 19 años" de la llegada de Daniel Ortega al poder.

Varias personas recuperaron su libertad este fin de semana en Nicaragua.
Varias personas recuperaron su libertad este fin de semana en Nicaragua.

Oenegés y medios de comunicación nicaragüenses que trabajan desde el exilio en Costa Rica y Estados Unidos señalaron que los liberados son entre 20 y 30, y que entre ellos hay activistas opositores y líderes sociales críticos del gobierno.

Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan Nicaragua como copresidentes con poder absoluto y son incondicionales de Maduro, capturado por militares estadounidenses en Caracas y llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar