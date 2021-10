Alejandra Guzmán se defiende tras aparecer en "Pandora Papers"

Alejandra Guzmán rechazó los señalamientos de haber evadido impuestos tras el escándalo de los "Pandora Papers".

La "Reina de Corazones" habló en el programa Ventaneado para rechazar haber creado empresas offshore para presuntamente evadir impuestos.

Dijo que ha trabajado desde su juventud y se defendió diciendo que a veces ha sido tan honesta que llega a molestar.

"Siempre lo he sido, ¿quién me va a mantener?... Mientras hablen es porque ando en el camino, ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa. Dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso", comentó.

"A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien", remató la "Reina de Corazones" durante una entrevista con el programa mexicano Ventaneando.

En otra entrevista dijo: "Pago mis impuestos en Estados Unidos, en México", durante la presentación de su línea de joyería inspirada en sus éxitos musicales.