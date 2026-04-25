MotoGP: Marc Márquez remonta tras caída y gana sprint del GP de España

El español Marc Márquez (Ducati) ganó este sábado una caótica carrera esprint bajo la lluvia en el Gran Premio de España de MotoGP, disputado en el Circuito de Jerez.
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El vigente campeón, que partió desde la pole, sufrió una caída pero logró remontar para imponerse por delante de los italianos Francesco Bagnaia y Franco Morbidelli. Sumó así su 17a. victoria en carreras esprint.
El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, tuvo una mala salida y luego se fue al suelo, quedándose sin puntos. Tampoco sumaron los españoles Jorge Martín y Pedro Acosta, segundo y tercero del campeonato.
La prueba comenzó con amenaza de lluvia, que llegó en la tercera vuelta, tras el retiro de Martín por un problema técnico. Álex Márquez tomó el liderato en la séptima vuelta.
La lluvia se intensificó y provocó varias caídas, entre ellas un choque entre Toprak Razgatlioglu y Lorenzo Savadori. Marc también se fue al suelo, pero logró volver a boxes y cambiar de moto.
Poco después cayó Álex Márquez, lo que dejó el liderato en manos de Bagnaia. A tres vueltas del final, Marc Márquez lo superó y aseguró la victoria. El triunfo lo colocó cuarto en la general, a 24 puntos de Bezzecchi antes de la carrera del domingo.