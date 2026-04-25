Colombia: atentado terrorista con bomba deja al menos 10 muertos (videos)

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Más de 10 personas también han resultado gravemente heridas luego de una fuerte explosión en una zona con presencia guerrillera.

Un ataque con bomba sucedió este sábado, en donde ha dejado como saldo al menos 10 muertos y 12 heridos de gravedad en una zona con fuerte presencia guerrillera en Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el cuerpo de bomberos local.

La explosión fue en una carretera de la violenta región del Cauca e impactó en más de una decena de vehículos. Las autoridades atribuyen el atentado a los disidentes de de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, publicó en X un video que muestra a las víctimas en el suelo y vehículos volcados y destruidos tras el ataque.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

Una fuente de la policía dijo que hay personas desaparecidas, que los equipos de rescate intentan localizar.

Otros videos compartidos en redes sociales muestran fuertes daños y huecos en la vía, con testigos que aseguran que el impacto los movió varios metros.

También, ha surgido un video en el que grabó el momento exacto en que sucedió la fuerte explosión.

ATENCIÓN: se conoce el momento de la explosión en la vía Panamericana, donde un cilindro bomba cayó sobre un bus en Cajibío, Cauca. El atentado deja al menos 7 muertos y 17 heridos, varios en estado crítico. Imágenes impactantes. pic.twitter.com/ayUyrzuc60 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 25, 2026

"Terroristas"

"Los que atentaron y mataron (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes", dijo el presidente Gustavo Petro en X. "Quiero los mejores soldados para enfrentarlos", agregó.

El izquierdista señaló como responsable a Iván Mordisco, el criminal más buscado del país al que compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar.

¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia.



El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población.



Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2026

Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques.

| ÚLTIMA HORA: Nuevo atentado terrorista en Colombia: un ataque con cilindros bomba sacudió la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca). pic.twitter.com/kCDKg6Ckb8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 25, 2026

Elecciones

La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales tras el magnicidio del precandidato de derecha Miguel Uribe, baleado durante un mitin en junio de 2025.

El delfín político del izquierdista Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito para las elecciones seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las encuestas. Los tres han denunciado amenazas de muerte y cuentan con fuertes esquemas de seguridad.

En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.

Así están las cosas en Cauca, la situación en varios municipios es crítica y en la Vía Panamericana … ¿una estrategia terrorista-política? Además, ataques criminales en Cali y Palmira…



Los bandidos amenazando a Colombia, ¿y Petro? ¿Y Cepeda? https://t.co/ULaScf1Gh6 pic.twitter.com/KAJz6RWuHz — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) April 25, 2026

*Con información de AFP