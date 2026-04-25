Boston Red Sox despiden a su mánager Alex Cora tras negativo arranque de temporada

Tras un mal inicio de temporada, los Boston Red Sox despidieron a su mánager Alex Cora, luego de registrar marca de 10 victorias y 17 derrotas y ubicarse en el último lugar del Este de la Liga Americana.
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Según dio a conocer el histórico equipo de la MLB a través de un comunicado, también fueron cesados el coach de bateo Peter Fatse, el entrenador de banca Ramón Vázquez y el coordinador ofensivo Jason Varitek, quien podría ser reubicado para ocupar otro puesto dentro de la organización.
También anunciaron que, de forma interina, el equipo será dirigido por Chad Tracy, actual encargado de la filial Triple A.
Los cambios llegan tras una racha negativa que incluyó la barrida sufrida la semana pasada ante su eterno rival, los Yankees de Nueva York en el Fenway Park. El club anunció las decisiones poco después de su victoria 17-1 frente a los Baltimore Orioles durante la tarde del sábado.