Delincuentes disparan contra vehículo en intento de asalto en La Castellana

Una joven fue interceptada por asaltantes que dispararon contra el vehículo en el que ella se conducía.
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Un nuevo intento de asalto sucedió la tarde de este sábado 25 de abril, en pleno tránsito de la avenida La Castellana y 41 calle, en la zona 8 de la ciudad capital.
Bomberos Municipales fueron alertados luego de que fueran escuchadas las detonaciones de bala en el lugar, por lo que los socorristas arribaron a dicha ubicación y constataron que la víctima era una mujer de 21 años.
La joven se conducía en una camioneta roja, la cual fue interceptada por delincuentes, quienes al no lograr el asalto contra esta persona, le dispararon al vehículo en repetidas ocasiones.
A pesar de los disparos, la joven resultó ilesa y solamente sufrió de crisis nerviosa, según indicaron los socorristas, quienes la atendieron en el lugar.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes en el punto para resguardar la escena, recabar indicios y dar inicio a las diligencias correspondientes.