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Thunder supera a Suns y queda a un triunfo de las semifinales de conferencia

  • Con información de AFP
25 de abril de 2026, 17:09
#NBA
Shai también aportó con ocho asistencias y cuatro rebotes. (Foto: AFP)&nbsp;

Shai también aportó con ocho asistencias y cuatro rebotes. (Foto: AFP) 

El Oklahoma City Thunder quedó a un triunfo de avanzar a la semifinales de conferencia del Oeste tras vencer 121-109 a los Phoenix Suns como visitante e inclinando la serie 3-0 a su favor.

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La figura fue Shai Gilgeous-Alexander, quien firmó una actuación dominante con 42 puntos (récord personal en postemporada), con una efectividad casi perfecta (15/18 en tiros de campo y 11/12 en libres).

El equipo de Arizona llegó a tener ventaja de nueve puntos en el segundo cuarto, pero no logró sostener el ritmo ante la respuesta ofensiva de los vigentes campeones, que también encontraron aporte desde la banca con Jaylin Williams (17) y Cason Wallace (11).

 

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Con este resultado, el Thunder suma once victorias consecutivas en partidos de primera ronda y queda con la serie prácticamente definida. Los Suns, obligados, necesitan ganar los cuatro juegos restantes para evitar la eliminación. El cuarto juego de la serie será este lunes, nuevamente en cancha de Phoenix.

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