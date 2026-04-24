Gasolinas retoman alza de precios luego de registrar varios días a la baja

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El monitoreo de las autoridades muestra que las gasolinas tuvieron un alza de Q 0.82, mientras que el diésel registra Q 0.04 de baja.

OTRAS NOTAS: Diésel y gasolinas registran baja de precios en los últimos cuatro días

Los precios de las gasolinas en el área metropolitana registraron un nuevo incremento tras varios días de descenso, de acuerdo con el más reciente monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) bajo modalidad de autoservicio.

Según los datos oficiales, el 20 de abril de 2026 la gasolina superior se cotizaba en Q38.99 por galón, la regular se ubicaba en Q37.99, mientras que el diésel se encontraba en Q41.16.

Sin embargo, en el reporte del 23 de abril, las gasolinas retomaron la tendencia al alza lo que rompió con la tendencia a la baja que se había mantenido en los días previos.

Precios de los combustibles de Carlos Manoel Alvarez Morales

La gasolina superior subió a Q39.81 por galón y la regular a Q38.81, lo que representa un incremento de Q0.82 en ambos casos en tres días.

En contraste, el diésel mostró un comportamiento distinto, con una leve reducción al pasar de Q41.16 a Q41.12 por galón, es decir, una disminución de Q0.04, manteniéndose prácticamente estable en comparación con las variaciones de las gasolinas.

El comportamiento reciente evidencia un cambio en la tendencia de las gasolinas, que habían registrado disminuciones progresivas durante la semana previa, pero que ahora vuelven a presentar presiones al alza en el mercado local.

Los precios de los combustibles continúan en niveles elevados, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales de petróleo y factores geopolíticos.