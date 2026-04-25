CC declara sin lugar recurso de aclaración por proceso de Fiscal General

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La Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar un recurso de aclaración que pretendía en primera instancia suspender la recalificación de expedientes y, posteriormente la elaboración de la nómina de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

A un día de haber elaborado la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030, la Corte de Constitucionalidad (CC), declaró sin lugar el recurso de aclaración presentado por el abogado Raúl Falla.

De acuerdo a lo resuelto, la alta Corte consideró que la Comisión de Postulación para Fiscal General cumplió con lo ordenado en el amparo provisional otorgado el pasado jueves 23 de abril.

Con esto, la CC le da vigencia a lo actuado por el pleno de comisionados que, no sólo recalificaron a quienes se le había contado el ejercicio profesional como jueces, sino elaboraron una nueva nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Aclaración

El recurso de aclaración presentado por Falla pretendía, en primera instancia, suspender el proceso de recalificación y votación de la nómina final de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del MP.

Además, solicitó que la CC aclarara como debe proceder la autoridad impugnada con respecto a lo señalado en el fallo otorgado y que anuló la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Publico (MP), que había sido remita al presidente de la República.

Fallo

En consecuencia, la CC resolvió otorgar un amparo provisional que no sólo retrotrajo el proceso de postulación de Fiscal General, sino que ordenó hacer una revisión de la calificación de expedientes a quienes se les haya contado la experiencia de juez.

Con esto anuló la nómina de seis aspirantes elaborada el pasado 20 de abril, por lo que la Postuladora debió revisar, nuevamente, las calificaciones otorgadas a los expedientes para posteriormente elaborar una nueva nómina.

Acción

La acción de amparo que originó el fallo de la CC fue presenta por el abogado Raúl Falla contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su calidad de presidenta de la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

El amparista reclama la exclusión de quienes no cumplen con los requisitos legales y constitucionales para optar al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Además, expresa que dentro de los requisitos legales se establece el haber desempeñado un período completo como magistrado de Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tenga la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

Con ello, agrega que estos requisitos no deben de ser omitidos, por lo que deja entrever la participación de jueces en el proceso de postulación en curso.