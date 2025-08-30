Alejandra Guzmán reaparece tras ser diagnosticada con escoliosis

Alejandra Guzmán asegura que su recuperación avanza con éxito.
En los últimos meses, el estado de salud de la cantante y actriz mexicana ha preocupado a sus fanáticos, debido a que le ha impedido subirse de nuevo al escenario.
Alejandra Guzmán ha tenido que cancelar múltiples conciertos alrededor del mundo debido a sus padecimientos que, según Javier Ceriani, van desde escoliosis tipo 2, hernia en las vértebras y descalcificación en la columna, hasta problemas en las rodillas y manos, hipertensión, prediabetes, anemia y depresión emocional.
Tras las alarmantes declaraciones de Ceriani, Guzmán fue entrevistada por el programa Ventaneando, en donde aseguró que se encuentra bien y que el próximo año espera volver a hacer lo que ama: cantar.
"Recuperándome, me operaron de mis cervicales, pero voy muy bien", comenta Alejandra, añadiendo que ha podido volver a realizar su rutina habitual con normalidad.