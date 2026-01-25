Tras retirarse de la halterofilia, Alejandro Lucero triunfa en fisicoculturismo

-

Alejandro Lucero, originario de Jalapa, demostró una resiliencia admirable al transformar su carrera deportiva. Tras una prometedora trayectoria en halterofilia, una lesión de espalda forzó su retiro; sin embargo, el atleta ahora destaca en el fisicoculturismo.

Cuando tenía apenas 12 años, el jalapaneco Alejandro Lucero se comenzó a interesar por los deportes, por lo que empezó a practicar la halterofilia (levantamiento de pesas).

En todo el camino lo acompañó su papá Gilmar Lucero, quien además siempre fue su entrenador y confió en su potencial.

Decidió dejar la halterofilia debido a una lesión. (Foto: Cortesía)

Luego, a los 15 años, Lucero fue atleta seleccionado de la Federación Nacional de Pesas de Guatemala, por lo que compitió nacional e internacionalmente y obtuvo varias medallas, las cuales no tiene cuantificadas.

El joven compartió con Soy502 que desde los 15 hasta los 17 años fue el mejor atleta del año a nivel nacional. Añadió que en los campeonatos sub-20 siempre se metía entre los primeros tres lugares, lo que le daba orgullo.

Participó en el Campeonato Mundial Sub-17 de 2019, que se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Su última participación internacional fue en el Campeonato Panamericano Sub-17 disputado en Colombia.

Actualmente labora como instructor de un gimnasio de Jalapa. (Foto: Cortesía)

Países en los que compitió

Colombia (2 veces)

Ecuador

Copa internacional en Cuba (2 veces, donde quedó de segundo en sub-17)

Mundial sub-17 en Las Vegas, EE. UU. (se posicionó entre los primeros 10 del mundo)

El joven consiguió varias medallas en el levantamiento de pesas. (Foto: Cortesía)

Su sueño cambió

Sin embargo, debido a una lesión, decidió dejar atrás la práctica de este deporte. "Luego por una lesión de espalda y rodilla me retiré", manifestó.

Pero eso no fue un impedimento para seguir su amor por el deporte, por lo que tras su recuperación se metió al gimnasio y le empezó a gustar el fisicoculturismo. Además, combina su amor por el deporte con su trabajo, ya que actualmente trabaja como instructor en un gimnasio de Jalapa, donde vive.

En una de sus competiciones fuera del país. (Foto: Cortesía)

"Hasta el año pasado (a mis 22) decidí competir en fisicoculturismo y gané el primer lugar en el regional Señor Ciudad Vieja y clasifiqué a los Juegos Nacionales, en los que también gané el primer puesto en mi categoría", informó.

Agregó que con eso también clasificó a la competencia de Señor Guatemala, donde obtuvo el tercer lugar en el podio.

Ahora cosecha triunfos en el fisicoculturismo. (Foto: Cortesía)

"Este año buscaré la clasificación en el regional en el mes de junio para participar en Señor Guatemala, que es el campeonato más importante del año a nivel nacional, pues participan solo los primeros lugares de cada categoría", manifestó el joven de 23 años.

Asimismo, el joven agregó que la competencia de Señor Ciudad Vieja fue la que lo impulsó a seguir compitiendo en fisicoculturismo, donde espera seguir cosechando triunfos y representar al país dignamente.