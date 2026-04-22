Alerta en el arco: Cobán confirma las lesiones de sus porteros

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Cobán Imperial encendió las alarmas tras la jornada 21 del Clausura 2026, luego de confirmar mediante un comunicado médico la gravedad de las lesiones sufridas por sus dos porteros del primer equipo durante el encuentro frente a Deportivo Achuapa.

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El caso más delicado en el momento del partido fue el del guardameta titular, Tomás Casas, quien sufrió un trauma craneoencefálico que obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial para una evaluación especializada.

Tras los exámenes correspondientes, se descartaron alteraciones mayores a nivel cerebral; sin embargo, el arquero sudamericano fue diagnosticado con una inflamación en la mácula del ojo derecho, además de requerir dos puntos de sutura por una herida en el labio superior. Esta situación lo obliga a guardar reposo relativo, por lo que su participación en el cierre del campeonato queda seriamente comprometida.

Víctor Ayala necesitó ayuda para salir de la cancha por la lesión. (Foto: Patrick Agustín)

Por su parte, Víctor Ayala reportó una ruptura total del tendón de Aquiles en la pierna derecha, una de las lesiones más complejas para un futbolista. El guardameta deberá someterse a una intervención quirúrgica para la reconstrucción del tendón. Estaría varios meses de baja.

Con este panorama, los "Príncipes Azules" enfrenta un escenario complicado en la recta final del torneo, al quedarse sin sus dos principales opciones bajo los tres palos. Por ahora, tendrá que recurrir a sus arqueros juveniles para cerrar la temporada.