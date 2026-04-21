Los jugadores cremas reaccionan en redes tras salvar la categoría

Respiró profundo Comunicaciones y celebró con fuerza luego de asegurar matemáticamente su permanencia en la Liga Bantra tras vencer 1-0 a Guastatoya el lunes, resultado que puso fin a una temporada marcada una situación inédita en la historia del club.
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Tras el pitazo final, las reacciones de los jugadores no tardaron en aparecer en redes sociales, donde varios referentes expresaron su sentir después de semanas de tensión y críticas alrededor del equipo crema.
Uno de los primeros en manifestarse fue el capitán José Manuel Contreras, quien pese a no ser convocado para el duelo ante Guastatoya publicó una imagen de un llavero con el escudo de Comunicaciones y la frase "0 descensos".
También se pronunció Marco Domínguez, quien compartió una fotografía acompañada del mensaje: "Buenos días para todos aquellos que querían que los cremas descendiéramos. Provecho". La publicación rápidamente recibió respaldo de la afición blanca.
Otro de los que mostró su sentimiento fue Erick "el Kuki" Lemus. El atacante subió una imagen con la frase: "A muerte con este equipo", reflejando la unión del plantel en uno de los momentos más complicados de la institución.
Por su parte, el guardameta Freddy Pérez también dejó un mensaje que generó repercusión: "Decían que no nos iba a alcanzar, pero nosotros como jugadores cumplimos. Ahora jugar sin presión por el descenso va a ser diferente. Va a ser un Comunicaciones distinto. Tratar de buscar esa tan ansiada 33".