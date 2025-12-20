Bus lleno de pasajeros vuelca en Suchitepéquez (video)

El bus, por razones desconocidas, se volcó en el asfalto.
Bomberos Voluntarios cubrieron la emergencia de un transporte colectivo que volcó en la comunidad de Cocales, Suchitepéquez.
Este bus se dirigía al municipio de Nueva Concepción, en Escuintla, donde los pasajeros a bordo resultaron heridos tras haber impactado y rodado sobre el asfalto.
Así está en el lugar:
Cuerpos de socorro y vecinos intentaron socorrer a los pasajeros. Aún está pendiente que se confirme si existen personas fallecidas dentro del interior de la estructura del bus.