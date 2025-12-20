Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Bus lleno de pasajeros vuelca en Suchitepéquez (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
20 de diciembre de 2025, 14:19
El bus quedo bocabajo en el asfalto. (Foto: redes sociales)

El bus quedo bocabajo en el asfalto. (Foto: redes sociales)

El bus, por razones desconocidas, se volcó en el asfalto.

OTRAS NOTICIAS: El joven que iba hacia su trabajo y terminó muerto

Bomberos Voluntarios cubrieron la emergencia de un transporte colectivo que volcó en la comunidad de Cocales, Suchitepéquez.

Este bus se dirigía al municipio de Nueva Concepción, en Escuintla, donde los pasajeros a bordo resultaron heridos tras haber impactado y rodado sobre el asfalto.

Así está en el lugar:

Cuerpos de socorro y vecinos intentaron socorrer a los pasajeros. Aún está pendiente que se confirme si existen personas fallecidas dentro del interior de la estructura del bus. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar