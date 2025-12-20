El joven que iba hacia su trabajo y terminó muerto

Estaba estrenando su nueva moto, la cual compró para movilizarse hacia su trabajo.
Durante la noche del viernes 19 de diciembre, Roger Arnoldo Lemus Monroy iba camino a su trabajo a bordo de su motocicleta, la cual acaba de comprar, en el Km. 16 de la ruta al Atlántico.
De repente, un vehículo a alta velocidad lo impactó por la parte de atrás, expulsándolo por varios metros y provocando un severo golpe al impactar sobre el asfalto.
Los Bomberos Voluntarios acudieron a cubrir la emergencia, pero el joven ya no contaba con signos vitales por la fuerza del impacto.
Familiares de Roger, acudieron al lugar donde compartieron que habría adquirido su moto dos días antes, para movilizarse a trabajar.
El vehículo involucrado huyó del lugar y autoridades se encuentran realizando la investigación correspondiente.