Localizan a menor de 7 años desparecido en zona 1

  • Por Maria Fernanda Gallo
20 de diciembre de 2025, 08:21
Familiares solicitan a apoyo para ubicarlo. (Foto: Alerta Alba-Keneth)

Se activó una alerta Alba-Keneth por la desaparición de un menor de 7 años, quien era buscado con desesperación por sus familiares. 

El menor de 7 años se encontraba disfrutando de las actividades de la temporada en la zona 1, lugar donde fue visto por última vez, cuando se extravió el 19 de diciembre. 

(Foto: Alerta Alba-Keneth)
Autoridades informaron que tras hora de búsqueda, el menor fue encontrado a salvo. 

Agentes de la DEIC hallaron al menor en su domicilio. De acuerdo con lo referido, al encontrarse solo en la Plaza de la Constitución decidió abordar transporte público, logrando arribar a su domicilio en altas horas de la noche.

