Localizan a menor de 7 años desparecido en zona 1

Se activó una alerta Alba-Keneth por la desaparición de un menor de 7 años, quien era buscado con desesperación por sus familiares.
El menor de 7 años se encontraba disfrutando de las actividades de la temporada en la zona 1, lugar donde fue visto por última vez, cuando se extravió el 19 de diciembre.
Autoridades informaron que tras hora de búsqueda, el menor fue encontrado a salvo.
Agentes de la DEIC hallaron al menor en su domicilio. De acuerdo con lo referido, al encontrarse solo en la Plaza de la Constitución decidió abordar transporte público, logrando arribar a su domicilio en altas horas de la noche.