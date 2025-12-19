Versión Impresa
¡Alerta! Camión derriba poste en Calzada La Paz (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de diciembre de 2025, 10:36
El cargamento del camión se salió tras el impacto. (Foto: captura de video)

El tránsito del lugar es lento por el percance vial.

En Calzada la Paz, en el carril derecho con dirección a zona 18 y 17, un camión impactó en un poste al no lograr subir la cuesta.

Esto produjo que el vehículo que llevaba como cargamento en el contenedor saliera del interior.

Mira:

La parte trasera del camión y este cargamento impacto en el poste haciendo que cayera sobre él.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
Autoridades se encuentran en el lugar coordinando la circulación y seguridad del sitio.

