¡Alerta! Camión derriba poste en Calzada La Paz (video)

El tránsito del lugar es lento por el percance vial.
OTRAS NOTICIAS: Camión queda volcado en el Atlántico y afecta el tránsito hasta el Anillo Periférico
En Calzada la Paz, en el carril derecho con dirección a zona 18 y 17, un camión impactó en un poste al no lograr subir la cuesta.
Esto produjo que el vehículo que llevaba como cargamento en el contenedor saliera del interior.
Mira:
La parte trasera del camión y este cargamento impacto en el poste haciendo que cayera sobre él.
Autoridades se encuentran en el lugar coordinando la circulación y seguridad del sitio.