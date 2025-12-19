¡Alerta! Camión derriba poste en Calzada La Paz (video)

¡Precaución!

Calzada La Paz a la altura del gancho de Metronorte zona 17.

Camión pierde el control, no logra subir, empotrándose en un poste de tendido eléctrico.



Afecta la circulación vehicular hacia ruta al atlántico.

Tómalo en cuenta.#TráficoGT #TránsitoGT pic.twitter.com/sydWkNNN0x