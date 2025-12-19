Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Camión queda volcado en el Atlántico y afecta el tránsito hasta el Anillo Periférico

  • Por Reychel Méndez
19 de diciembre de 2025, 06:33
PMT recomienda buscar rutas alternas. (Foto: Captura de video/Amilcar Montejo)

PMT recomienda buscar rutas alternas. (Foto: Captura de video/Amilcar Montejo)

Tras un accidente en ruta al Atlántico, el tránsito ha sido afectado hasta el Anillo Periférico. 

OTRAS NOTICIAS: ¡A pedalear! Anuncian Bicitour Navideño en el Centro Histórico

El tránsito está completamente detenido en Carretera al Atlántico debido a un percance vehicular de un tráiler, esto ha causado largas filas que llegan hasta Anillo Periférico.

Durante las primeras horas de este 19 de diciembre un camión volcó en el kilometro 12 de ruta al atlántico en jurisdicción de zona 25, de este accidente quedó una persona fallecida y el paso obstruido. 

El vehículo de transporte pesado ya está siendo retirado. (Foto: Municipalidad de Guatemala)
El vehículo de transporte pesado ya está siendo retirado. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Autoridades del Ministerio Público están realizando diligencias por la persona fallecida. Mientras que la Policía Municipal de Tránsito coordina para agilizar el paso vehicular. 

Una grúa se encuentra en el lugar del accidente para retirar obstáculos. 

Por el momento las líneas 7 del Transmetro se encuentra suspendida y la 18 tiene algunos cambios. Autoridades de tránsito recomiendan salir con anticipación y buscar rutas alternas. 

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar