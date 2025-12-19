Camión queda volcado en el Atlántico y afecta el tránsito hasta el Anillo Periférico

Tras un accidente en ruta al Atlántico, el tránsito ha sido afectado hasta el Anillo Periférico.
OTRAS NOTICIAS: ¡A pedalear! Anuncian Bicitour Navideño en el Centro Histórico
El tránsito está completamente detenido en Carretera al Atlántico debido a un percance vehicular de un tráiler, esto ha causado largas filas que llegan hasta Anillo Periférico.
Durante las primeras horas de este 19 de diciembre un camión volcó en el kilometro 12 de ruta al atlántico en jurisdicción de zona 25, de este accidente quedó una persona fallecida y el paso obstruido.
Autoridades del Ministerio Público están realizando diligencias por la persona fallecida. Mientras que la Policía Municipal de Tránsito coordina para agilizar el paso vehicular.
Una grúa se encuentra en el lugar del accidente para retirar obstáculos.
Por el momento las líneas 7 del Transmetro se encuentra suspendida y la 18 tiene algunos cambios. Autoridades de tránsito recomiendan salir con anticipación y buscar rutas alternas.