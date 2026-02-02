Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Atención! La alerta del IGSS para los adultos mayores

  • Por Jessica González
02 de febrero de 2026, 08:47
Los especialistas en salud hacen un llamado a los adultos mayores. (Foto: archivo/Soy502)

Los especialistas en salud hacen un llamado a los adultos mayores. (Foto: archivo/Soy502)

La institución hace un llamado sobre la enfermedad que está brotando con más fuerza en esta temporada fría.

OTRAS NOTICIAS: Mañana gélida, así está el clima este 2 de febrero

Las bajas temperaturas están afectando la mayor parte del territorio nacional, alterando la salud respiratoria de muchos guatemaltecos.

La influenza A H3N2 es una enfermedad que está atacando con fuerza debido al clima, en especial y de manera más severa a los adultos mayores.

Es por ello que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) alerta a la población más propensa para evitar que la enfermedad se complique.

Los síntomas suelen ser similares a los de una gripe común, siendo estos: 

  • Fiebre
  • Tos seca y dolor de garganta
  • Dolor de cabeza
  • Dolores musculares
  • Secreción nasal
  • Fatiga o cansancio intenso
  • Nauseas o diarrea

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, es necesario acudir a los servicios de salud y, sobre todo, no automedicarse.

Además, especialistas hacen un llamado para aplicarse la vacuna cada año y así prevenir la enfermedad.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar