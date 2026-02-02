¡Atención! La alerta del IGSS para los adultos mayores

La institución hace un llamado sobre la enfermedad que está brotando con más fuerza en esta temporada fría.
Las bajas temperaturas están afectando la mayor parte del territorio nacional, alterando la salud respiratoria de muchos guatemaltecos.
La influenza A H3N2 es una enfermedad que está atacando con fuerza debido al clima, en especial y de manera más severa a los adultos mayores.
Es por ello que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) alerta a la población más propensa para evitar que la enfermedad se complique.
Los síntomas suelen ser similares a los de una gripe común, siendo estos:
- Fiebre
- Tos seca y dolor de garganta
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares
- Secreción nasal
- Fatiga o cansancio intenso
- Nauseas o diarrea
Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, es necesario acudir a los servicios de salud y, sobre todo, no automedicarse.
Además, especialistas hacen un llamado para aplicarse la vacuna cada año y así prevenir la enfermedad.