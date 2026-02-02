Versión Impresa
Mañana gélida, así está el clima este 2 de febrero

  • Por Reychel Méndez
02 de febrero de 2026, 06:42
La temperatura de las primeras horas de la mañana ha sido baja. (Foto: Reychel Méndez/Soy502)

El amanecer de este primer lunes de febrero presenta bajas temperaturas.

Este primer lunes de febrero se registra una temperatura de 8 grados con sensación térmica de 2 grados por lo que autoridades han recomendado abrigarse bien. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que para este día se mantendrán bajas temperaturas a nivel nacional, cielos nublados y ráfagas de viento.

El viento podría llegar hasta los 40 kilómetros por hora en altiplano central y valles de Oriente y Occidente. 

Las bajas temperaturas persisten este lunes. (Foto: INSIVUMEH)
Durante la tarde y noche se presentarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Bocacosta. También serán muy perceptibles las bajas temperaturas en el Norte y Centro del país.

Por la noche y madrugada a nivel nacional se reportarán nuevamente bajas considerables en la temperatura y vientos acelerados que incluso podrían causar desprendimiento de láminas, caídas de árboles y daños en tendidos eléctricos.

