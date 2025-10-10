Alerta padres de familia: casos de tos ferina van en aumento

-

Los casos de tos ferina siguen en aumento, causando alarma entre padres de familia.

EN CONTEXTO: Repunte de tos ferina deja dos niños fallecidos en Quiché

El pediatra guatemalteco Alejandro de León alerta a los padres sobre el aumento de casos de tos ferina que se han registrado en el país.

"Ha aumentado el número de casos. No solo hay cuadros agudos, también hay casos de toses crónicas", afirma de León.

La prueba se hace en los páneles respiratorios y se considera en pacientes que llevan de 2 a tres semanas con tos, la cual puede llegar hasta provocar el vómito.

Esto dijo el especialista:

¿Qué es la tos ferina?

La tos ferina es una enfermedad bacteriana respiratoria causada por la bacteria Bodetella Pertussis.

Suele manifestarse como una gripe, pero se caracteriza por los ataques violentos e incontrolables de tos, un jadeo o silbido y en ocasiones, vómitos.

Puede afectar a personas de todas la edades, pero sobre todo a bebés y niños, en cuyo caso puede llegar a ser mortal si no es tratada a tiempo.

Uno de los síntomas más preocupantes es la dificultad para respirar o pausas en la respiración.

Según de León, los síntomas en los más pequeños son:

Tos en exceso.

Crisis de cianosis (labios azules por falta de oxígeno).

Dificultad respiratoria.

Retracción constal (hundimiento alrededor de las costillas al inhalar).

Fiebre, la cual no se presenta en todos los casos.

El especialista recomienda asistir de inmediato ante cualquiera de estos síntomas, pues la enfermedad debe ser detectada en las primeras tres semanas de síntomas, para que el tratamiento sea más efectivo.

Asimismo, recalca la importancia de la vacunación y los refuerzos estipulados en el esquema.