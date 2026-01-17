Preliminar: reportan incidentes simultáneos en cárceles del país

Según reportes en redes sociales, hay disturbios dentro centros carcelarios del país.
De acuerdo a imágenes compartidas en redes, hombres privados de libertad han provocado disturbios esta mañana del 17 de enero.
Esto habría provocado la retención de guardias del Sistema Penitenciario (SP), para luego originar un incendio dentro de la cárcel Renovación 1, ubicada en el departamento de Escuintla.
Este motín estalló en la cárcel, cuando un grupo de reclusos se rebeló contra las autoridades, desatando violencia y daños en las instalaciones, que según información preliminar, son once agentes de SP permanecen cautivos por pandilleros.
La misma situación se ha reportado en simultáneo en las cárceles Fraijanes 2 y sector 11 del preventivo donde tienen retenidos a guardias.
Sin embargo, ni el Ministerio de Gobernación ni la Policía Nacional Civil han confirmado los incidentes.