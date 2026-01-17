Los síntomas que podrían ser una clara señal de Influenza

Con el regreso a clases, la Influenza es una de las enfermedades respiratorias más alarmantes para los padres de familia.
El médico guatemalteco Alejandro de León, especialista en enfermedades respiratorias, informa que síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos y dolor estomacal podrían también asociarse con esta enfermedad.
Y aunque los malestares gastrointestinales no suelen vincularlos con la Influenza, el médico ha detectado casos en los que pacientes con estos síntomas han dado positivo a la enfermedad.
Los síntomas de la Influenza son fiebre, tos, dolor de garganta y en articulaciones que, puede causar complicaciones graves en niños, mujeres embarazadas y en personas con enfermedades crónicas.
Por ello, el experto alerta a la población estar atenta a cualquier cuadro de síntomas, ya que mediante un hisopado se puede determinar el diagnóstico, especialmente en esta época donde las actividades académicas y laborales retoman su normalidad tras las fiestas de fin de año.