Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Los síntomas que podrían ser una clara señal de Influenza

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de enero de 2026, 07:50
Este virus se transmite por&nbsp;gotas al toser, estornudar o hablar, y también al tocar superficies contaminadas. (Foto: Shutterstock)

Este virus se transmite por gotas al toser, estornudar o hablar, y también al tocar superficies contaminadas. (Foto: Shutterstock)

Con el regreso a clases, la Influenza es una de las enfermedades respiratorias más alarmantes para los padres de familia.

PODRÍA INTERESARTE: ¡Abrígate bien! Frente frío afectará al país este fin de semana

El médico guatemalteco Alejandro de León, especialista en enfermedades respiratorias, informa que síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos y dolor estomacal podrían también asociarse con esta enfermedad.

@pediatraalejandrodeleon Síntomas gástricos en Influenza #pediatraalejandrodeleon #fypdong #viral #xyzbca #fyp ♬ sonido original - Pediatra Alejandro De León

Y aunque los malestares gastrointestinales no suelen vincularlos con la Influenza, el médico ha detectado casos en los que pacientes con estos síntomas han dado positivo a la enfermedad.

Los síntomas de la Influenza son fiebre, tos, dolor de garganta y en articulaciones que, puede causar complicaciones graves en niños, mujeres embarazadas y en personas con enfermedades crónicas.

Por ello, el experto alerta a la población estar atenta a cualquier cuadro de síntomas, ya que mediante un hisopado se puede determinar el diagnóstico, especialmente en esta época donde las actividades académicas y laborales retoman su normalidad tras las fiestas de fin de año.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar