¡Prepárate! Frente frío afectará al país este fin de semana

Se esperan lluvias y fuertes vientos en gran parte del territorio nacional.
Un frente frío se acercará este fin de semana al territorio nacional, el cual podría generar lluvias dispersas en las regiones Norte, Caribe, Franja Transversal del Norte y el departamento de Alta Verapaz, principalmente durante horas de la tarde y noche.
Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en la Meseta Central se espera neblina durante las primeras horas del día.
El viento soplará entre los 40 y 50 kilómetros por hora a partir del domingo.
Por la noche y madrugada continuará el ambiente frío.
Para el Pacífico se pronostica un ambiente cálido, con incremento de nubosidad en horas de la tarde y viento de ligero a moderado, sobre todo en la costa de Jutiapa.
En los Valles de Oriente se presentará cielo parcialmente nublado con períodos soleados.