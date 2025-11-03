Misterioso hallazgo a un costado de una carretera de Villa Nueva

-

La noche de este domingo, Bomberos Municipales confirmaron la localización de un hombre sin vida, quien presentaba golpes y heridas de bala.

La noche del domingo 2 de noviembre, los Bomberos Municipales informaron sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre, de aproximadamente 35 años, a un costado de la Ruta al Puente La Prosperidad.

Esto a unos 100 metros del ingreso a la colonia El Búcaro, zona 12 del municipio de Villa Nueva.

Al evaluar a la víctima, los socorristas confirmaron que presentaba golpes en el rostro y heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en el tórax y el hombro izquierdo.

"Se confirma que presenta golpes contundentes en diferentes partes del rostro como también heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el tórax y en el hombro izquierdo", indicaron los socorristas.

El cuerpo de la víctima presentaba señales de violencia según indicaron los socorristas. (Foto: Bomberos Municipales)

¿Atropellado?

Hasta el momento se desconoce si el ataque ocurrió en ese lugar o si el cuerpo fue trasladado a esa área, sin embargo, los socorristas indicaron que alertaron a las autoridades competentes para el resguardo de la escena.

Los bomberos explicaron que recibieron llamadas a la línea de emergencia, en donde les indicaban de una persona atropellada. Sin embargo, encontraron a la víctima con golpes y las heridas de bala.