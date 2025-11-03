Capturan a sospechoso de cometer asaltos en el Cementerio de La Verbena en zona 7

- Las autoridades investigan si el sospechoso está relacionado con posibles asaltos a visitantes del cementerio. TE PUEDE INTERESAR: Accidente dentro de cementerio deja un hombre fallecido Moisés Mus Mazariegos, de 27 años, fue detenido dentro del cementerio La Verbena luego de que agentes policiales encontraran en su mochila un arma marca Norinco, sin licencia de portación. El hecho ocurrió cuando las personas que visitaban el camposanto se retiraban del lugar. En ese momento, los agentes observaron a un individuo que despertó sospechas por su comportamiento y decidieron realizarle un registro preventivo. Los agentes detectaron actitudes sospechosas del capturado cuando se retiraba del cementerio. (Foto: PNC) Durante la inspección, además del arma, se le incautaron dos teléfonos celulares y Q310 en efectivo. Las autoridades investigan si estos objetos podrían estar relacionados con posibles asaltos a visitantes del cementerio. Las autoridades investigan si los objetos incautados están relacionados a posibles asaltos a visitantes del cementerio. (Foto: PNC) La captura estuvo a cargo de la comisaría 14 con el apoyo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), indicaron las autoridades.