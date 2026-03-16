Parroquia de Candelaria en alerta por el robo de ofrendas

El consejo de la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria dio a conocer este domingo sobre un hecho preocupante para la comunidad religiosa, puesto que sujetos desconocidos ingresaron a la iglesia para robar las ofrendas.

Según información preliminar, los asaltantes aprovecharon para ingresar al templo en horas de la madrugada. Además, rompieron varias alcancías metálicas que están ubicadas frente a distintas imágenes.

Por medio de un comunicado, el consejo de la parroquia expresó su preocupación no por el dinero, si no a las circunstancias de las personas y qué las llevó a cometer este tipo de acciones.

La iglesia expresó por medio de un comunicado su postura ante el robo. (Foto: Redes Sociales)

Según testigos, al lugar se presentaron agentes de la PNC, fiscales del Ministerio Público y personal municipal, además de investigadores de la DEIC para recopilar pistas y para esclarecer lo ocurrido.

En las imágenes se puede observar cómo forzaron la apertura de la estructura metálica para sustraer el dinero en efectivo. También se observa a un elemento de las autoridades policiales en el interior del templo realizando las diligencias correspondientes.

Una de las alcancías que fueron forzadas. (Foto: Redes sociales)