Alertan sobre estafas que ofrecen “viajes gratis” por mensajes

  • Por Susana Manai
08 de febrero de 2026, 17:59
En enero se reportaron al menos 46 denuncias bajo esta modalidad de estafa. (Foto ilustrativa: Istock)

Delincuentes buscan robar datos personales y bancarios de las víctimas que caen en el fraude.

El Ministerio Público (MP) advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que circula en el país, en la que delincuentes ofrecen supuestos "viajes gratis" o descuentos en boletos aéreos para engañar a sus víctimas.

De acuerdo con el MP, durante enero se recibieron al menos 46 denuncias vinculadas a este tipo de fraude, el cual utiliza como modo de operación llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería instantánea. 

Autoridades solicitan no abrir enlaces sospechosos. (Foto ilustrativa: Istock)
Según la alerta, los estafadores se hacen pasar por representantes de aerolíneas y contactan a las personas para informarles que han sido beneficiadas con promociones especiales, paquetes turísticos o vuelos sin costo.

Posteriormente, envían enlaces que redirigen a sitios, donde  en algunos casos, han reportado robo de datos personales y bancarios.

Ante esta situación, la entidad hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y evitar compartir información confidencial por medios no verificados.

