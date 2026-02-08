Alertan sobre estafas que ofrecen “viajes gratis” por mensajes

Delincuentes buscan robar datos personales y bancarios de las víctimas que caen en el fraude.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Así estafan! Graban llamada intimidatoria para cobrar extorsión
El Ministerio Público (MP) advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que circula en el país, en la que delincuentes ofrecen supuestos "viajes gratis" o descuentos en boletos aéreos para engañar a sus víctimas.
De acuerdo con el MP, durante enero se recibieron al menos 46 denuncias vinculadas a este tipo de fraude, el cual utiliza como modo de operación llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería instantánea.
Según la alerta, los estafadores se hacen pasar por representantes de aerolíneas y contactan a las personas para informarles que han sido beneficiadas con promociones especiales, paquetes turísticos o vuelos sin costo.
Posteriormente, envían enlaces que redirigen a sitios, donde en algunos casos, han reportado robo de datos personales y bancarios.
Ante esta situación, la entidad hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y evitar compartir información confidencial por medios no verificados.
Mira este video: