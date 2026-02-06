¡Así estafan! Graban llamada intimidatoria para cobrar extorsión

-

Durante la llamada amenazaban a la víctima de hacerle daño si no negociaba una cantidad de dinero.

En redes sociales se ha hecho viral la conversación que sostiene una mujer con un hombre desconocido que le empieza a hablar muy tranquilo y minutos después, la amenaza.

Todo inicia cuando una mujer a quien un estafador identifica por su nombre, le pregunta cómo se encuentra y le pide hablar con ella, se presenta como Oscar Hernandez, y le asegura que se conocen y le indica que se moviliza en una motocicleta cerca de su vivienda.

El hombre le consulta si tiene algún problema con personas cercanas o si ha tenido algún conflicto últimamente y le pide a la víctima que sea honesta ya que él tiene información sobre alguien que quiere hacerle daño y para ello, le pagaron Q25 mil.

Este tipo de llamadas entra entre las 23 modalidades de estafa más utilizadas en el país. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Asimismo le indica a la mujer que él pertenece al crimen organizado y que tiene pruebas en fotografías, llamadas y audios de las personas que quieren hacerle daño a ella y a su familia.

Posteriormente, le indican que se han "apiadado" de ella porque la han investigado y su supuesto jefe ha decidido no actuar.

El propósito de la llamada es para negociar y brindarle las supuestas evidencias ya que han gastado Q10 mil y piden que les den una cifra para "recuperar" algunos gastos que han hecho en las supuestas investigaciones.

Tras unos segundos tratando de convencer a la mujer de salvar su vida y la de sus familiares y que ella les pidiera más información, otra persona responde en la conversación intimidándola diciendo que si quiere más información que pague o que se atenga a las consecuencias.

Al final de la grabación, la víctima indica que es una menor de edad y que le pasará la llamada a alguien más.

La joven le traslada la llamada a otra persona quien pide más explicaciones, tras no conseguir nada entre ambas partes se insultan y termina la grabación.

@cristian.merida204 #Guatemala #Timadores #Lamentable #PNCdeGuatemala #gobiernodeguatemala ♬ sonido original - Cristian Merida

MP alerta por estafas

Según datos del Ministerio Público, actualmente existen más de 23 modalidades de estafa, entre ellas se encuentra la recompensa para exigir dinero y recuperar supuestos gastos realizados.

Además, indica que si un guatemalteco fue víctima realice su denuncia para iniciar una investigación al respecto.

Estas son las 23 modalidades registradas y que pueden ser denunciadas.