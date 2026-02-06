Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Así estafan! Graban llamada intimidatoria para cobrar extorsión

  • Por Reychel Méndez
06 de febrero de 2026, 09:56
Una llamada intimidatoria quedó grabada. (Foto ilustrativa: iStock)

Una llamada intimidatoria quedó grabada. (Foto ilustrativa: iStock)

Durante la llamada amenazaban a la víctima de hacerle daño si no negociaba una cantidad de dinero.

OTRAS NOTICIAS: ¡No caigas! Estas son las modalidades de estafa que están causando alarma

En redes sociales se ha hecho viral la conversación que sostiene una mujer con un hombre desconocido que le empieza a hablar muy tranquilo y minutos después, la amenaza.

Todo inicia cuando una mujer a quien un estafador identifica por su nombre, le pregunta cómo se encuentra y le pide hablar con ella, se presenta como Oscar Hernandez, y le asegura que se conocen y le indica que se moviliza en una motocicleta cerca de su vivienda.

El hombre le consulta si tiene algún problema con personas cercanas o si ha tenido algún conflicto últimamente y le pide a la víctima que sea honesta ya que él tiene información sobre alguien que quiere hacerle daño y para ello, le pagaron Q25 mil. 

Este tipo de llamadas entra entre las 23 modalidades de estafa más utilizadas en el país. (Foto ilustrativa: Shutterstock)
Este tipo de llamadas entra entre las 23 modalidades de estafa más utilizadas en el país. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Asimismo le indica a la mujer que él pertenece al crimen organizado y que tiene pruebas en fotografías, llamadas y audios de las personas que quieren hacerle daño a ella y a su familia.

Posteriormente, le indican que se han "apiadado" de ella porque la han investigado y su supuesto jefe ha decidido no actuar.

El propósito de la llamada es para negociar y brindarle las supuestas evidencias ya que han gastado Q10 mil y piden que les den una cifra para "recuperar" algunos gastos que han hecho en las supuestas investigaciones. 

Tras unos segundos tratando de convencer a la mujer de salvar su vida y la de sus familiares y que ella les pidiera más información, otra persona responde en la conversación intimidándola diciendo que si quiere más información que pague o que se atenga a las consecuencias. 

Al final de la grabación, la víctima indica que es una menor de edad y que le pasará la llamada a alguien más.

La joven le traslada la llamada a otra persona quien pide más explicaciones, tras no conseguir nada entre ambas partes se insultan y termina la grabación.

@cristian.merida204 #Guatemala #Timadores #Lamentable #PNCdeGuatemala #gobiernodeguatemala ♬ sonido original - Cristian Merida

MP alerta por estafas

Según datos del Ministerio Público, actualmente existen más de 23 modalidades de estafa, entre ellas se encuentra la recompensa para exigir dinero y recuperar supuestos gastos realizados. 

Además, indica que si un guatemalteco fue víctima realice su denuncia para iniciar una investigación al respecto. 

Estas son las 23 modalidades registradas y que pueden ser denunciadas.

Modalidades de estafa en Guatemala. (Foto: Ministerio Público)
Modalidades de estafa en Guatemala. (Foto: Ministerio Público)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar