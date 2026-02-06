¡Así estafan! Graban llamada intimidatoria para cobrar extorsión

Durante la llamada amenazaban a la víctima de hacerle daño si no negociaba una cantidad de dinero.
OTRAS NOTICIAS: ¡No caigas! Estas son las modalidades de estafa que están causando alarma
En redes sociales se ha hecho viral la conversación que sostiene una mujer con un hombre desconocido que le empieza a hablar muy tranquilo y minutos después, la amenaza.
Todo inicia cuando una mujer a quien un estafador identifica por su nombre, le pregunta cómo se encuentra y le pide hablar con ella, se presenta como Oscar Hernandez, y le asegura que se conocen y le indica que se moviliza en una motocicleta cerca de su vivienda.
El hombre le consulta si tiene algún problema con personas cercanas o si ha tenido algún conflicto últimamente y le pide a la víctima que sea honesta ya que él tiene información sobre alguien que quiere hacerle daño y para ello, le pagaron Q25 mil.
Asimismo le indica a la mujer que él pertenece al crimen organizado y que tiene pruebas en fotografías, llamadas y audios de las personas que quieren hacerle daño a ella y a su familia.
Posteriormente, le indican que se han "apiadado" de ella porque la han investigado y su supuesto jefe ha decidido no actuar.
El propósito de la llamada es para negociar y brindarle las supuestas evidencias ya que han gastado Q10 mil y piden que les den una cifra para "recuperar" algunos gastos que han hecho en las supuestas investigaciones.
Tras unos segundos tratando de convencer a la mujer de salvar su vida y la de sus familiares y que ella les pidiera más información, otra persona responde en la conversación intimidándola diciendo que si quiere más información que pague o que se atenga a las consecuencias.
Al final de la grabación, la víctima indica que es una menor de edad y que le pasará la llamada a alguien más.
La joven le traslada la llamada a otra persona quien pide más explicaciones, tras no conseguir nada entre ambas partes se insultan y termina la grabación.
MP alerta por estafas
Según datos del Ministerio Público, actualmente existen más de 23 modalidades de estafa, entre ellas se encuentra la recompensa para exigir dinero y recuperar supuestos gastos realizados.
Además, indica que si un guatemalteco fue víctima realice su denuncia para iniciar una investigación al respecto.
Estas son las 23 modalidades registradas y que pueden ser denunciadas.