CC: Alertan sobre posible orden de captura contra magistrada electa Astrid Lemus

Los magistrados electos para la Corte de Constitucionalidad asumirán el cargo este 14 de abril. Sin embargo, alertan que el MP busca capturar a Astrid Lemus.
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Fuentes que han solicitado el anonimato, han advertido que el Ministerio Público busca capturar a Astrid Lemus, electa como magistrada de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y así evitar que tome posesión.
Según han advertido, la Fiscalía Delitos contra Operadores de Justicia, solicitó ante el juzgado Sexto, una orden de captura contra Lemus, pero el juez Carlos Toledo no la autorizó.
Posteriormente, el MP recusó al juez por lo que este se inhibió. Ante esto, la Fiscalía solicitó a la Sala Tercera que se gire la órden de captura.
Hasta el momento se desconoce bajo qué delitos el MP quería que se capturara a Lemus, aunque podría tener relación a los allanamientos en la elección del CANG.
Esto cobra relevancia, luego que la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, enmendara la plana a la Sala Tercera, y le señalara dentro del caso Odebrecht, que no tiene competencia para girar órdenes de captura.
Soy502 consultó al MP sobre el presunto caso contra Lemus, pero hasta el momento no ha enviado ninguna postura.