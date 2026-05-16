El "Súper Niño" aumenta el riesgo de incendios forestales extremos

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Científicos advierten que 2026 podría registrar incendios forestales más intensos y devastadores.

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El 2026 podría convertirse en uno de los años más críticos para los incendios forestales a nivel mundial.

Investigadores advirtieron que la combinación del calentamiento global y un posible fenómeno de "Súper Niño" podría intensificar las condiciones extremas durante los próximos meses.

Incendios forestales

Según científicos de la red World Weather Attribution (WWA), en los primeros meses del año ya se han quemado más de 150 millones de hectáreas en distintas partes del mundo.

Los expertos señalan que la temporada de incendios comenzó antes de lo habitual y con una intensidad inusual.

Más de 150 millones de hectáreas se han quemado en el mundo durante los primeros meses del año. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Entre las regiones más afectadas se encuentran países de África Occidental y el Sahel, así como zonas de Latinoamérica, incluyendo el centro y sur de Chile, la Patagonia argentina, Costa Rica y México. En Europa, España y Portugal también han reportado incendios de gran magnitud.

Intensas lluvias

Especialistas explican que las lluvias registradas en meses anteriores favorecieron el crecimiento de vegetación y pastizales que, al secarse por las altas temperaturas y las sequías recientes, se convirtieron en material altamente inflamable.

A esto se suma el llamado latigazo hidroclimático, un cambio brusco entre períodos húmedos y secos, incrementa el riesgo de incendios.

Sequías, olas de calor y cambios bruscos entre lluvia y clima seco favorecen la propagación del fuego. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Además, científicos mantienen bajo observación la evolución de El Niño, fenómeno climático asociado al calentamiento de las aguas del océano Pacífico.

Las previsiones indican una alta probabilidad de que este fenómeno se fortalezca durante el segundo semestre del año. Esto podría elevar aún más el riesgo de incendios extremos.

Contaminación del aire

Expertos en salud también advirtieron sobre el impacto del humo generado por los incendios forestales, pues las partículas contaminadas pueden ser más dañinas que las emisiones por el tráfico vehicular y afectar seriamente la salud respiratoria.

El humo de los incendios representa un riesgo grave para la salud y la calidad del aire. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

También coinciden en que el aumento de gases de efecto invernadero y el calentamiento acumulado del planeta están creando condiciones más propensas para fenómenos climáticos severos y temporadas de incendios cada vez más intensas.

*Con información de DW