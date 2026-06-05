¡Se desplomó! Árbol de grandes dimensiones cae y bloquea el paso en zona 16

El árbol cayó de manera repentina y ha dejado obstaculizada la vía.
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Un árbol de grandes dimensiones cayó la tarde de este viernes 5 de junio, en la 10a. calle de la colonia Kanajuyú, en la zona 16 de la ciudad capital.
Esto ha provocado que el paso vehicular quede bloqueado momentáneamente en el sector, debido al tamaño de las ramas.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentran retirando los obstáculos para habilitar nuevamente la circulación vehicular.
Se le recomienda tener precaución a los conductores que transitan por el sector para evitar mayores inconvenientes.