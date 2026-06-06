Guatemala da vuelta a la página y ya piensa en el amistoso del próximo domingo

Luego de la derrota frente a República Checa (3-1) el pasado jueves en Harrison, Nueva Jersey, la Selección de Guatemala ya da vuelta a la página y se enfoca en lo que será el segundo duelo de carácter amistoso de esta fecha FIFA previo al Mundial contra Ecuador.
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A pesar de la caída, se dieron varios aspectos positivos no solo para el cuerpo técnico, sino entre los aficionados, que terminaron sorprendidos por lo demostrado en la cancha de jugadores como William Fajardo (anotador del único tanto chapín) y Daniel Méndez, quien dio su primera asistencia.
Esto, sumado también a los ya conocidos Matt Evans, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez, que ingresaron en la segunda mitad del duelo, dan cierto aire de renovación en las filas de la Azul y Blanco, que cabe recordar se prepara para encarar no solo la Liga de Naciones, sino el proceso para el Mundial de 2030.
La gran duda ahora será si Luis Fernando Tena repetirá alineación o le dará oportunidad a algunos de los que no tuvieron minutos como Darwin Lom, Jefry Bantes o incluso Nicholas Hagen, quien entre los aficionados volvió a surgir en un debate de quién debe ser el arquero titular, luego del error de Luis Morán en el tercer tanto checo.
Mientras tanto, la expedición chapina se desplaza a Columbus, Ohio, en donde se medirá a los ecuatorianos el domingo (2:00 p. m.), para poner cierre a esta ventana de selecciones.