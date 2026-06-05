Localizan plantación de droga valorada en más de Q5 millones

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la tarde de este viernes 5 de junio acerca del hallazgo de una plantación de droga con un valor superior a los Q5 millones.

Se trata del cultivo de 218 mil 96 arbustos de hoja de coca que se encontraban sembrados en un área montañosa de Cahabón, Alta Verapaz.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) procedieron con la erradicación total de esta plantación.

De acuerdo con las autoridades, esta siembra tenía un avalúo aproximado de Q5 millones 452 mil 400.

En el lugar fueron erradicados más de 200 mil arbustos de hoja de coca. (Foto: PNC)