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¡Afecta el tránsito! Árbol cae este viernes en la calzada Roosevelt

  • Por Geber Osorio
05 de junio de 2026, 18:24
Uno de los carriles de la calzada Roosevelt ha quedado obstaculizado por el árbol caído. (Foto: Tránsito Mixco)

Uno de los carriles de la calzada Roosevelt ha quedado obstaculizado por el árbol caído. (Foto: Tránsito Mixco)

El tránsito es lento en el sector debido a que al menos un carril ha quedado obstaculizado.

OTRAS NOTICIAS: ¡Se desplomó! Árbol de grandes dimensiones cae y bloquea el paso en zona 16

El tránsito se ha visto afectado luego de que cayera un árbol de grandes dimensiones en la calzada Roosevelt.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco reportó que el incidente sucedió en el kilómetro 15.5 de dicha calzada.

El árbol ha bloqueado uno de los carriles con dirección a hacia el oriente, por lo que la movilidad vehicular es lenta en el sector.

El árbol caído ha bloqueado por completo un carril de la calzada Roosevelt. (Foto: Tránsito Mixco)
El árbol caído ha bloqueado por completo un carril de la calzada Roosevelt. (Foto: Tránsito Mixco)

De momento se está a la espera que los obstáculos puedan ser completamente retirados y volver a habilitar el carril.

Se recomienda tener precaución al transitar por el sector para evitar accidentes viales.

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