¡Afecta el tránsito! Árbol cae este viernes en la calzada Roosevelt

El tránsito es lento en el sector debido a que al menos un carril ha quedado obstaculizado.
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El tránsito se ha visto afectado luego de que cayera un árbol de grandes dimensiones en la calzada Roosevelt.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco reportó que el incidente sucedió en el kilómetro 15.5 de dicha calzada.
El árbol ha bloqueado uno de los carriles con dirección a hacia el oriente, por lo que la movilidad vehicular es lenta en el sector.
De momento se está a la espera que los obstáculos puedan ser completamente retirados y volver a habilitar el carril.
Se recomienda tener precaución al transitar por el sector para evitar accidentes viales.