Alertan por tránsito en cercanías del Aeropuerto La Aurora para este miércoles

Aviso para usuarios del AILA



Debido a una actividad en el Club de Oficiales, podría haber mayor congestión vehicular en los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora.



✈️ Recomendaciones:

• Llegar con mayor anticipación

• Llevar sus documentos en orden

• Usar… pic.twitter.com/vg4IEHQ5EI