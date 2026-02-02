Versión Impresa
Alertan por tránsito en cercanías del Aeropuerto La Aurora para este miércoles

  • Por Geber Osorio
02 de febrero de 2026, 14:12
Ciudad de Guatemala
Una actividad en zona 13 afectaría el tránsito este miércoles 4 de febrero. (Foto: archivo/Soy502)

La Dirección General de Aeronáutica Civil da a conocer recomendaciones para los usuarios del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Este miércoles 4 de febrero se realizarán elecciones por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en el Club La Aurora, ubicado en la 9a. avenida y 15 calle "A" de la zona 13 capitalina, lo que podría generar congestionamiento vehicular.

Por lo que estaría afectando a los usuarios del Aeropuerto Internacional La Aurora, según indicaron las autoridades.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha dado las siguientes recomendaciones ante esta situación:

  • Anticipar su llegada a la terminal aérea con mayor tiempo.
  • Llevar los documentos en orden.
  • Verificar la vigencia de su pasaporte.
  • Mantener la comunicación con su aerolínea.
  • Adelantar el llenado de su declaración jurada hasta 72 horas antes.

También, se le solicita a los automovilistas que conduzcan con precaución para evitar cualquier tipo de inconvenientes en el sector.

