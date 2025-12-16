Alertan a turistas por actividad del volcán Santiaguito

-

El coloso registra hasta dos explosiones considerables por hora que generan columnas de gas y ceniza.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) indicó este martes 16 de diciembre que, el volcán Santiaguito ha mantenido una alta actividad con incandescencia en el cráter.

Con el objetivo de proteger la vida y mantener la seguridad de turistas nacionales y extranjeros, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) recomendó respetar el área de restricción de 5 kilómetros a la redonda de los domos del volcán.

Asimismo, solicitaron a los visitantes que no permanezcan o acampen en cercanías de dicha área, debido a colapsos de material volcánico hacia diferentes flancos en las últimas horas, de acuerdo con el boletín vulcanológico especial del Insivumeh.

Por lo tanto, los expertos mencionaron que las condiciones son peligrosas para quienes realizan actividades turísticas en la zona.

El volcán Santiaguito ha registrado colapso de material volcánico hacia diferentes flancos. (Foto: Conred)

Hasta este martes, el volcán Santiaguito registra hasta dos explosiones moderadas por hora que generan columnas de gas y ceniza que se elevan hasta los 3,500 metros sobre el nivel del mar, desplazándose hacia el oeste y suroeste.

La Conred recomienda identificar las rutas de evacuación en el área y reportar cualquier emergencia al 119.