Willie Colón es ingresado a un centro asistencial por quebrantos de salud

  • Por Reychel Méndez
20 de febrero de 2026, 12:35
Tras su desaparición, se sabe que fue ingresado a un hospital en NY. (Foto: Shutterstock)

El compositor de salsa habría desaparecido de redes sociales debido a que fue ingresado a un hospital.

El reconocido compositor e intérprete Willie Colón fue ingresado a un hospital en Nueva York debido a quebrantos de salud. 

El también trombonista de 75 años, habría desaparecido de redes sociales desde el pasado 15 de febrero, por lo que sus fans han mostrado su preocupación y palabras de aliento en sus publicaciones. 

Información preliminar indica que el cantante está hospitalizado en Lawrence Hospital, en Bronxville, Nueva York, a donde habría llegado en delicado estado de salud el pasado 18 de febrero, tras presentar quebrantos de salud relacionados con su sistema respiratorio.

Colón se encuentra bajo observación médica. (Foto: Redes Sociales)
