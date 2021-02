Alex Rodríguez le habría sido infiel a Jennifer López

Alex Rodríguez le habría sido infiel a Jlo con una modelo llamada Madison LeCroy, según afirman algunos medios estadounidenses.

La pareja ha tenido que aplazar su boda debido a la pandemia dos veces, a esto se agrega los rumores de que la relación está en peligro.

Ni López ni Rodriguez han hecho declaraciones al respecto.

“He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es sólo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida (JLo) conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, declaró LeCroy en un programa especial de reunión del elenco de un reality llamado “Southern Charm”.

Craig Conover, compañero en dicho reality, dijo a Madison: “Volaste a Miami para tener sexo con un exjugador de MLB muy famoso”. Ella respondió: “Es falso. Me contactó, y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no pasó nada más”.

Según Us Weekly, Jennifer se sintió “usada y humillada” por su prometido, cuando se enteró de la noticia. Una fuente dijo que la intérprete le gritó a Alex al enterarse de la nueva infidelidad.

Rodriguez tiene fama de mujeriego. Habrá que esperar a que uno de los dos confirme o desmienta la noticia.

