Jesús Nazareno de “La Reseña” recorre las calles de Antigua este domingo

La Semana Santa inició este Domingo de Ramos, y la ciudad colonial fue escenario para el tiempo de reflexión para los devotos.
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Este domingo 29 de marzo, la Parroquia San Sebastián, La Merced en Antigua Guatemala, tendrá su recorrido procesional de la consagrada imagen del Jesús Nazareno de "La Reseña".
La procesión salió del templo a las 5:45 horas y se espera su retorno a la 01:30 de la madrugada del lunes 30 de marzo.
A su paso, se observó la cultura, tradición y la creatividad de los fieles en la elaboración y conceptualización de las distintas alfombras que esperan el paso del cortejo.
Durante esta temporada de Cuaresma y Semana Santa se prevé la llegada de cientos de visitantes. Ante ello, la Municipalidad de La Antigua, informó sobre la restricción sobre la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en todo el municipio.
Y prohibió la emisión de sonidos estridentes en comercios durante el Sábado y Domingo de Ramos, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria.
Además, instalar un perímetro seguro para que los visitantes circulen de manera ordenada y segura.