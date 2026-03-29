Así avanza Jesús Nazareno de los Milagros este Domingo de Ramos

La pasión de Cristo es conmemorada por los fieles católicos este Domingo de Ramos.
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Este domingo 29 de marzo, Jesús Nazareno de los Milagros, Rey del Universo, del Santuario del Señor San José, recorrerá la zona 1 desde las 6:30 horas.
Su paso por la Catedral Metropolitana se espera sea a las 15:30 horas y frente al Hospital San Juan de Dios a las 21:15 horas y su retorno a la iglesia se estima que será a la 01:00 de la madrugada del lunes 30 de marzo.
A través de su recorrido por el Centro Histórico se observa el detalle y dedicación en las alfombras que recibirán el anda; a su vez ventas de la época.
La caracterización romana y otros símbolos de la Pasión de Cristo, también son parte de esta procesión.