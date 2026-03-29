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Así avanza Jesús Nazareno de los Milagros este Domingo de Ramos

  • Por Maria Fernanda Gallo
29 de marzo de 2026, 10:18
La consagrada imagen del Jesús&nbsp;de los Milagros.&nbsp;(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

La consagrada imagen del Jesús de los Milagros. (Foto: Óscar Rivas/SOY502)

La pasión de Cristo es conmemorada por los fieles católicos este Domingo de Ramos.

OTRAS NOTICIAS: Ramos y procesiones marcarán el inicio de la Semana Santa

Este domingo 29 de marzo, Jesús Nazareno de los Milagros, Rey del Universo, del Santuario del Señor San José, recorrerá la zona 1 desde las 6:30 horas.

Su paso por la Catedral Metropolitana se espera sea a las 15:30 horas y frente al Hospital San Juan de Dios a las 21:15 horas y su retorno a la iglesia se estima que será a la 01:00 de la madrugada del lunes 30 de marzo.

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

A través de su recorrido por el Centro Histórico se observa el detalle y dedicación en las alfombras que recibirán el anda; a su vez ventas de la época.

La caracterización romana y otros símbolos de la Pasión de Cristo, también son parte de esta procesión.

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
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